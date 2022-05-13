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В лікарнях знаходяться 218 дітей, поранених російськими окупантами, - омбудсмен

Фото: в лікарнях знаходиться 218 поранених дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Через російську агресію в Україні постраждали понад 420 дітей. З них 218 неповнолітніх знаходяться у медичних закладах і продовжують лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Уповноваженої з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук.

"Станом на 11 травня 218 дітей продовжують лікування в закладах охорони здоров’я. Найбільше таких дітей віком від 7 до 14 років. 93% дітей, які зверталися за допомогою, отримали мінно-вибухові травми. 14 дітей втратили кінцівки, верхні або нижні", - зазначила омбудсмен.

За її словами, поліція отримала 1112 звернень про зникнення дітей. Зараз в розшуку залишаються 90 дітей. Серед знайдених неповнолітніх - двоє загиблих.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні загинули вже 226 дітей.

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