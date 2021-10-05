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В больницах Киева 99% COVID-больных не вакцинированы, - мэр столицы

Автор: Сергей Щербина, Ульяна Безпалько

В Киеве почти все COVID-больные, находящиеся в больницах, не получили вакцину от коронавируса. Таких в городе 99% от всех больниц.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в интервью РБК-Украина.

По словам городского головы, в Киеве уже более 1,7 млн человек привиты хотя бы одной дозой вакцины, а половина из этого количества - 880 тысяч - полностью иммунизированы от COVID.

"И еще одна важная цифра - 99% людей, которые находятся сегодня в больницах с коронавирусом - это те, кто не вакцинирован. Вакцинированных там практически нет. Поэтому отойдем от разного рода рассуждений и конспирологии. На сегодня врачи и ученые говорят, что единственным методом предотвращения распространения и защиты от вируса является вакцинация", - отметил Кличко.

Напомним, мэр Киева также рассказал, какие ограничения могут ввести в столице из-за COVID-19.

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Виталий КличкоКиевПандемия коронавирусаВакцина от коронавируса