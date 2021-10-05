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В Киеве могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

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Киев, Вторник 05 октября 2021 08:28
В Киеве могут ввести новые ограничения из-за коронавируса Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие ограничения могут ввести в городе из-за COVID-19. Их будут контролировать полиция с Муниципальной вартой, в том числе сотрудники коммунальных предприятий.

Об это он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в преддверии возможного ухудшения ситуации разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые основаны на опыте других стран.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений", - сообщил он.

Кличко сообщил, что такие ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте.

"Но, подчеркну, это на уровне идей пока - варианты, которые рассматриваются", - отметил мэр города.

COVID-сертификаты в общественном транспорте

Вводить COVID-сертификаты в общественном транспорте на случай красного уровня власти не хотят.

"Но в случае резкого ухудшения ситуации - для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны", - сообщил Кличко.

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