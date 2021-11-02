Украина полностью обеспечена кислородом для COVID-больных, - Минздрав

Минздрав заверил в достаточном количестве медицинского кислорода для больных COVID-19. Вчера два крупнейших производителя кислорода в стране возобновили работу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг замглавы Минздрава Александра Комариды.

С середины октября два крупнейших производителя кислорода в Украине ушли на плановые регламентные работы. Минздрав обратился к ним для предоставления резервных запасов кислорода, чем перекрыл потребности в кислороде.

Вчера эти производители вернулись к работе, отметил Комарида.

"Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, которые нуждаются в кислородной терапии из-за COVID-19", - сообщил он.

По его словам, больной COVID сейчас в 5-6 раз больше нуждается в кислороде, чем это было в предыдущую волну.