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Украина полностью обеспечена кислородом для COVID-больных, - Минздрав

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 11:24
Украина полностью обеспечена кислородом для COVID-больных, - Минздрав Фото: Украина полностью обеспечена кислородом для COVID-больных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав заверил в достаточном количестве медицинского кислорода для больных COVID-19. Вчера два крупнейших производителя кислорода в стране возобновили работу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг замглавы Минздрава Александра Комариды.

С середины октября два крупнейших производителя кислорода в Украине ушли на плановые регламентные работы. Минздрав обратился к ним для предоставления резервных запасов кислорода, чем перекрыл потребности в кислороде.

Вчера эти производители вернулись к работе, отметил Комарида.

"Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, которые нуждаются в кислородной терапии из-за COVID-19", - сообщил он.

По его словам, больной COVID сейчас в 5-6 раз больше нуждается в кислороде, чем это было в предыдущую волну.

Напомним, Украина планирует закупить новые кислородные станции. Кабмин выделил 400 млн гривен.

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