У лікарнях Івано-Франківська не вистачає кисню для COVID-хворих, - медики
Фото: у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 не вистачає медичного кисню (Getty Images)
У лікарнях Івано-Франківську не вистачає медичного кисню для пацієнтів з COVID-19. Вчора лікарня отримала 1900 літрів кисню за потреби 2500 літрів на день.
Про це заявив керівник міської клінічної лікарні №1 Тарас Василик, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію наради.
"Учора нам і центральній клінічній лікарні поставили 2 тонни кисню, і цього недостатньо. Яка буде ситуація далі - невідомо", - зазначив Василик.
За його словами, львівський постачальник кисню у жовтні здійснив лише одну поставку для лікарні. Виробник кисню посилається на несправність на підприємстві. З перебоями працює і постачальник з Калуша.
Нагадаємо, МОЗ повідомив, що Україна повністю забезпечена киснем для COVID-хворих.