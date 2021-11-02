У лікарнях Івано-Франківська не вистачає кисню для COVID-хворих, - медики

У лікарнях Івано-Франківську не вистачає медичного кисню для пацієнтів з COVID-19. Вчора лікарня отримала 1900 літрів кисню за потреби 2500 літрів на день.

Про це заявив керівник міської клінічної лікарні №1 Тарас Василик, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію наради .

"Учора нам і центральній клінічній лікарні поставили 2 тонни кисню, і цього недостатньо. Яка буде ситуація далі - невідомо", - зазначив Василик.

За його словами, львівський постачальник кисню у жовтні здійснив лише одну поставку для лікарні. Виробник кисню посилається на несправність на підприємстві. З перебоями працює і постачальник з Калуша.

"Зранку ми не знаємо, скільки кисню отримаємо", - зазначив своєю чергою директор Центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.