У Болівії заарештували генерала після невдалої спроби держперевороту

Генерал Хосе Вілсон Санчес, призначений раніше сьогодні рішенням президента Луїса Арсе новим головнокомандувачем ЗС Болівії замість Зуніги, закликав до спокою та відновлення порядку.

"Я наказую, щоб увесь особовий склад, мобілізований на вулицях, повернувся до своїх підрозділів. Ми благаємо, щоб не пролилася кров наших солдат", - заявив він.

Заява президента

Із заявою про ситуацію в державі виступив президент Болівії. У своєму Facebook він висловив вдячність громадським організаціям та "всьому болівійському народу, які вийшли на вулиці та висловили себе через різні ЗМІ, висловлюючи свою відмову від спроби перевороту".

Президент Болівії Луїс Арсе виступає перед прихильниками в Ла-Пасі після невдалої спроби військових влаштувати переворот (фото: facebook.com/LuchoXBolivia)

Також канцелярія президента навела слова Арсе про те, що сьогодні країна зіткнулася зі спробою державного перевороту, і "знову стикається з інтересами, щоб демократія в Болівії була припинена".

Політична ситуація в Болівії

Оглядачі фіксують посилення напруженості у Болівії напередодні загальних виборів у 2025 році. У перегонах планує брати участь "лівий" екс-президент Ево Моралес (був главою держави у період з 2006 по 2019 роки), який раніше був союзником чинного президента Арсе. Це створює великий розкол у правлячій соціалістичній партії та ширшу політичну невизначеність.

Як пише Reuters, багато хто не хоче повернення Моралеса, якого було скинуто на тлі масових протестів і замінено тимчасовим консервативним урядом. Потім Арсе виграв вибори у 2020 році.

Можлива причина "перевороту"

Нещодавно Зуніга заявив, що Моралес не повинен повернутися на посаду президента, і погрожував заблокувати його, якщо він це спробує. Зазначається, що це змусило Арсе усунути Зунігу з посади.

Напередодні нападу на президентський палац Зуніга звернувся до журналістів на площі. Під час виступу він розповів про зростаючий гнів у країні, що не має виходу до моря, бореться з економічною кризою через виснаження резервів центрального банку та тиск на болівійську валюту через скорочення експорту газу.

"Три начальники Збройних Сил прийшли, щоб висловити наше занепокоєння", - сказав він місцевій телестанції, закликаючи до формування нового кабінету міністрів.

Пізніше в середу Зуніга розповів журналістам, що в неділю Арсе попросив його "підняти щось", щоб підвищити свою популярність.

Пізніше міністр внутрішніх справ Едуардо дель Кастільо заявив, що Зуніга намагався заручитися підтримкою народу.

Також повідомляється, що під час інцидентів у середу в Ла-Пасі було поранено дев'ятьох людей.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 26 червня у Болівії військові підрозділи під керівництвом генерала Зуніги, який нещодавно був позбавлений військового командування, зібралися на центральній площі Мурільйо, де розташовані президентський палац і Конгрес.

Також стало відомо, що бронемашина протаранила двері президентського палацу, і всередину забігли солдати. Представники влади заявили про спробу держперевороту. Президент засудив такі дії.