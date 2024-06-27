В Боливии арестовали генерала после неудачной попытки госпереворота

Генерал Хосе Уилсон Санчес, назначенный ранее сегодня решением президента Луиса Арсе новым главнокомандующим ВС Боливии вместо Зуниги, призвал к покою и возобновлению порядка.

"Я приказываю, чтобы весь личный состав, мобилизованный на улицах, вернулся в свои подразделения. Мы умоляем, чтобы не пролилась кровь наших солдат", - заявил он.

Заявление президента

С заявлением о ситуации в государстве выступил президент Боливии. В своем Facebook он выразил благодарность общественным организациям и "всему боливийскому народу, которые вышли на улицы и выразили себя через разные СМИ, выражая свой отказ от попытки переворота".

Президент Боливии Луис Арсе выступает перед поклонниками в Ла-Пасе после неудачной попытки военных устроить переворот (фото: facebook.com/LuchoXBolivia)

Также канцелярия президента привела слова Арсе о том, что сегодня страна столкнулась с попыткой государственного переворота, и "вновь сталкивается с интересами, чтобы демократия в Боливии была прекращена".

Политическая ситуация в Боливии

Обозреватели фиксируют усиление напряженности в Боливии в преддверии всеобщих выборов в 2025 году. В гонке планирует участвовать "левый" экс-президент Эво Моралес (бывший главой государства в период с 2006 по 2019 годы), ранее являвшийся союзником действующего президента Арсе. Это создает большой раскол в правящей социалистической партии и более широкую политическую неопределенность.

Как пишет Reuters, многие не хотят возвращения Моралеса, который был свергнут на фоне массовых протестов и заменен временным консервативным правительством. Затем Арсе выиграл выборы в 2020 году.

Возможная причина "переворота"

Недавно Зунига заявил, что Моралес не должен вернуться на пост президента и угрожал заблокировать его, если он это попытается. Отмечается, что это заставило Арсе отстранить Зунигу от должности.

В преддверии нападения на президентский дворец Зунига обратился к журналистам на площади. Во время выступления он рассказал о растущем гневе в стране, не имеющей выхода к морю, борется с экономическим кризисом из-за истощения резервов центрального банка и давления на боливийскую валюту из-за сокращения экспорта газа.

"Три начальника Вооруженных Сил пришли, чтобы выразить нашу обеспокоенность", - сказал он местной телестанции, призывая к формированию нового кабинета министров.

Позже в среду Зунига рассказал журналистам, что в воскресенье Арсе попросил его "поднять что-нибудь", чтобы повысить свою популярность.

Позже министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо заявил, что Зунига пытался заручиться поддержкой народа.

Также сообщается, что во время инцидентов в среду в Ла-Пасе были ранены девять человек.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 26 июня в Боливии военные подразделения под руководством генерала Зуниги, недавно лишённого военного командования, собрались на центральной площади Мурильо, где расположены президентский дворец и Конгресс.

Также стало известно, что бронемашина протаранила дверь президентского дворца и внутрь забежали солдаты. Представители властей заявили о попытке госпереворота. Президент осудил подобные действия.