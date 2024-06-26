У Болівії військові вивели техніку під палац президента. Влада каже про переворот

В мережі у середу з'явилися кадри, на яких видно озброєних солдатів на центральній площі Мурільйо. Також повідомляють про важку техніку, зокрема танки, що накопичується перед палацом президента.

Також пізніше броньована машина протаранила вхід до резиденції глави держави, а за нею увійшли солдати, що викликало серед представників влади побоювання військового перевороту.

Колишній лідер Болівії Ево Моралес звинуватив високопоставленого генерала в організації державного перевороту.

Між тим генерал Хуан Хосе Зуніга заявив місцевій телестанції, що три начальники Збройних сил прийшли, щоб "висловити наше занепокоєння".

"Буде новий кабінет міністрів, безперечно, все зміниться, але наша країна не може більше так продовжувати", - сказав генерал.

Моралес, який раніше мав конфлікт з президентом Арсе, оголосив про національну мобілізацію своїх прихильників на підтримку демократії.

Він звинуватив Зунігу в прагненні організувати державний переворот і оголосив про загальну зупинку роботи, включаючи заклик до блокування доріг.

"Ми не дозволимо збройним силам порушувати демократію та залякувати людей", - заявив він.

Болівійські ЗС мобілізуються в Ла-Пасі на тлі побоювань перевороту (фото: rte.ie)