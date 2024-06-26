В Боливии военные вывели технику под дворец президента. Власти говорят о перевороте

В сети в среду появились кадры, на которых видны вооруженные солдаты на центральной площади Мурильо. Также сообщают о тяжелой технике, в частности танках, накапливающихся перед дворцом президента.

Также позже бронированная машина протаранила вход в резиденцию главы государства, а за ней вошли солдаты, что вызвало среди представителей власти опасения военного переворота.

Бывший лидер Боливии Эво Моралес обвинил высокопоставленного генерала в организации государственного переворота.

Между тем генерал Хуан Хосе Зунига заявил местной телестанции, что три начальника Вооруженных сил пришли, чтобы "выразить нашу обеспокоенность".

"Будет новый кабинет министров, безусловно, все изменится, но наша страна не может больше так продолжать", - сказал генерал.

Моралес, ранее имевший конфликт с президентом Арсе, объявил о национальной мобилизации своих сторонников в поддержку демократии.

Он обвинил Зунигу в стремлении организовать государственный переворот и объявил о всеобщей остановке работы, включая призыв к блокированию дорог.

"Мы не позволим вооруженным силам нарушать демократию и запугивать людей", - заявил он.

Боливийские ВС мобилизуются в Ла-Пасе на фоне опасений переворота (фото: rte.ie)

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