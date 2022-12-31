ua ru
Сб, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Боливии пассажирский автобус сорвался в горное ущелье, много погибших и раненых

Новина українською →
Суббота 31 декабря 2022 07:22
В Боливии пассажирский автобус сорвался в горное ущелье, много погибших и раненых Фото: автобус попал в аварию в Боливии за 6 км от городского района муниципалитета Санта-Крус Сайпина (lanacion.com.py)
Автор: Владимир Костырин

На востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, и в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а ранения получили 28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Трагедия произошло в районе Эль-Мирадор в провинции Мануэль Мария Кабальеро перед рассветом в пятницу.

Правоохранители рассказали, что автобус с 39 пассажирами на борту направлялся в город Сайпина из города Санта-Крус, и вышел в рейс в четверг.

Некоторые из пострадавших рассказали журналистам, что автобус несколько раз перевернулся, когда рухнул в овраг, в результате чего несколько пассажиров выбросило из салона

Пострадавших с ранениями госпитализировали в медицинский центр Сайпина, а также в клиники в Амеде и Мелендресе.

Точные причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что середине октября в Колумбии автобус попал в ДТП и опрокинулся, в аварии погибли 20 человек.

Напомним также, что в ноябре в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, и в результате аварии погиб 12-летний мальчик.

Также сообщалось, что в конце августа в Турции туристический автобус упал в обрыв в Прибрежной провинции Бурса. Тогда в результате происшествия погибли 5 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП автобуси Боливия
NEWS
Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев
Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок