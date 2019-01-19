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У Болівії зіткнулися два автобуси, більше двадцяти загиблих

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 22:49
У Болівії зіткнулися два автобуси, більше двадцяти загиблих
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

При зіткненні автобусів загинули 22 людини

На заході Болівії щонайменше 22 людини загинули при зіткненні двох автобусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABI.

Повідомляється, що ще 37 осіб отримали поранення. Відзначено, що постраждалих доставили до лікарні.

Аварія сталася вранці 19 січня в муніципалітеті Чальяпата. Автобуси зіткнулися під час маневру обгону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті зіткнення двох мікроавтобусів на шосе Ла-Пас-Ачакачі в Болівії загинули 17 осіб.

Як повідомили в поліції, інцидент стався в районі Мороколло. В результаті зіткнення 16 осіб загинули на місці, ще одна людина померла в лікарні.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 24 секунди у світі в ДТП гине один чоловік. Найвищий рівень смертності на дорогах Африки.

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