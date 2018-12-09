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У Болівії внаслідок зіткнення мікроавтобусів загинули 17 людей

Новини » Надзвичайні події    09.12.2018 - 08:45
У Болівії внаслідок зіткнення мікроавтобусів загинули 17 людей
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Внаслідок інциденту 16 осіб загинули на місці, ще 1 помер в лікарні

Внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів на шосе Ла-Пас-Ачакачи в Болівії загинули 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Andina.

Як повідомили в поліції, інцидент стався в районі Мороколло. Внаслідок зіткнення 16 людей загинули на місці, ще одна особа померла в лікарні.

Зазначається, що причини дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до смерті людей, з'ясовуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирі вчора вранці, 8 грудня, машина "швидкої допомоги" зіткнулася з автомобілем Hyundai Santa Fe, в результаті чого постраждали семеро людей.

РанішеРБК-Україна писало, що у місті Бахмут (Донецька область) водій збив трьох 11-річних дітей-пішоходів. В результаті ДТП неповнолітні отримали травми і були доставлені в медустанови на діагностику.

Відзначимо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 24 секунди у світі в ДТП гине одна людина. Найвищий рівень смертності на дорогах Африки.

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