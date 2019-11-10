В Боливии объявили о начале военной операции

Боливийская армия объявила о начале операции по "нейтрализации вооруженных групп, нарушающих действующее законодательство". Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что это произошло на фоне заявления президента страны Эво Моралеса о попытках государственного переворота и объявления повторных выборов главы государства.

Напомним, сегодня Моралес объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства. Выступая на пресс-конференции, он также пообещал заменить членов избирательной комиссии страны.

Ранее Организация американских государств (ОАГ) призвала аннулировать результаты выборов, которые состоялись 20 октября в стране. В своем предыдущем отчете ОАГ заявила, что обнаружила манипуляции с системой голосования и не смогла подтвердить результат выборов.

Добавим, президентские выборы в Боливии прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес.

После оглашения результатов волеизъявления в Боливии начались протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.