У Болівії оголосили про початок військової операції

Болівійська армія оголосила про початок операції з "нейтралізації збройних груп, які порушують чинне законодавство". Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що це відбулося на тлі заяви президента країни Ево Моралеса про спроби державного перевороту і оголошення повторних виборів глави держави.

Нагадаємо, сьогодні Моралес оголосив, що в країні відбудуться нові вибори глави держави. Виступаючи на прес-конференції, він також пообіцяв замінити членів виборчої комісії країни.

Раніше Організація американських держав (ОАД) закликала анулювати результати виборів, які відбулися 20 жовтня в країні. У своєму попередньому звіті ОАД заявила, що виявила маніпуляції з системою голосування і не змогла підтвердити результат виборів.

Додамо, президентські вибори в Болівії пройшли в республіці 20 жовтня. Згідно інформації, яку опублікував Вищий виборчий суд, перемогу здобув чинний глава держави Ево Моралес.

Після оголошення результатів волевиявлення в Болівії почалися протести і почалися страйки. Моралес оголосив режим надзвичайного стану і звинуватив опозицію в спробі організувати державний переворот.