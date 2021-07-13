В Боливии 31 человек погиб в результате падения автобуса с обрыва
По меньшей мере 31 человек погиб в результате падение автобуса с обрыва со 150-метровой высоты в Боливии. Еще десять человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Unitel.
Телеканал также уточнил, что в результате инцидента живы остались десять человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спасатели и полиция.
Tragedia en Sucre: Se eleva a 31 el número de muertos en embarrancamiento de bus https://t.co/oDN0MP7yq7— Unitel Bolivia (@unitelbolivia) July 12, 2021
"Число погибших в результате аварии автобуса, следовавшего в Сукре из Потоло, увеличилось до 31", - сказано в сообщении.
Напомним, в Турции автобус с туристами попал в ДТП. Несколько человек получили травмы, один человек погиб.
Ранее сообщалось, что в результате аварии в Египте также погибли туристы.