ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Болівії 31 людина загинула унаслідок падіння автобуса з обриву

Новость на русском →
Болівія, Вівторок 13 липня 2021 02:04
У Болівії 31 людина загинула унаслідок падіння автобуса з обриву Фото: у Болівії автобус з людьми впав з обриву (Wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 31 людина загинула унаслідок падіння автобуса з обриву з 150-метрової висоти в Болівії. Ще десять осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Unitel.

Телеканал також уточнив, що унаслідок інциденту живі залишилися десять осіб, з яких двоє перебувають у важкому стані. На місці події працюють рятувальники і поліція.

"Кількість загиблих в результаті аварії автобуса, що прямував в Сукре з Потоло, збільшилася до 31", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Туреччині автобус з туристами потрапив у ДТП. Кілька людей отримали травми, одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що в результаті аварії в Єгипті також загинули туристи.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП автобус
NEWS
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою