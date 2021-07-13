У Болівії 31 людина загинула унаслідок падіння автобуса з обриву

Щонайменше 31 людина загинула унаслідок падіння автобуса з обриву з 150-метрової висоти в Болівії. Ще десять осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Unitel .

Телеканал також уточнив, що унаслідок інциденту живі залишилися десять осіб, з яких двоє перебувають у важкому стані. На місці події працюють рятувальники і поліція.

Tragedia en Sucre: Se eleva a 31 el número de muertos en embarrancamiento de bus https://t.co/oDN0MP7yq7 — Unitel Bolivia (@unitelbolivia) July 12, 2021

"Кількість загиблих в результаті аварії автобуса, що прямував в Сукре з Потоло, збільшилася до 31", - йдеться в повідомленні.