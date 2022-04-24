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Болгарский премьер на следующей неделе посетит Киев

Фото: болгарский премьер Кирилл Петков (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на следующей неделе посетит Киев с правительственной делегацией. Визит ожидается 27 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на btvnovinite.bg.

"Мы рассчитываем приехать в Киев в среду, поездки туда немного особенные, потому что это война. Мы полетим в Польшу, и я не могу назвать точный маршрут оттуда, но есть особая подготовка к поездке ночью и попаданию в украинскую столицу", - отметил Петков.

По его словам, болгарская сторона передаст Украине каски и бронежилеты. Что касается вооружений, то здесь необходима консолидированная позиция болгарской коалиции.

"Лично я был бы рад оказать военную помощь Украине, но у премьер-министра главная задача - заставить эту коалицию выработать общую позицию", - добавил он.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте. В частности, пророссийские социалисты угрожают выходом из коалиции, если военная техника будет отправлена.

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