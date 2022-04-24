Болгарський прем'єр наступного тижня відвідає Київ

Прем'єр-міністр Болгарії Кіріл Петков наступного тижня відвідає Київ з урядовою делегацією. Візит очікується 27 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на btvnovinite.bg.
"Ми розраховуємо приїхати до Києва в середу, поїздки туди трохи особливі, тому що це війна. Ми полетимо до Польщі, і я не можу назвати точний маршрут звідти, але є особлива підготовка до поїздки вночі і потрапляння в українську столицю", - зазначив Петков.
За його словами, болгарська сторона передасть Україні каски і бронежилети. Що стосується озброєнь, то тут необхідна консолідована позиція болгарської коаліції.
"Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але у прем'єр-міністра головне завдання - змусити цю коаліцію виробити спільну позицію", - додав він.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Болгарія відмовилася від поставок зброї в Україну через суперечки в парламенті. Зокрема, проросійські соціалісти погрожують виходом з коаліції, якщо військова техніка буде відправлена.
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