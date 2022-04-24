Болгарський прем'єр наступного тижня відвідає Київ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на btvnovinite.bg .

"Ми розраховуємо приїхати до Києва в середу, поїздки туди трохи особливі, тому що це війна. Ми полетимо до Польщі, і я не можу назвати точний маршрут звідти, але є особлива підготовка до поїздки вночі і потрапляння в українську столицю", - зазначив Петков.

За його словами, болгарська сторона передасть Україні каски і бронежилети. Що стосується озброєнь, то тут необхідна консолідована позиція болгарської коаліції.

"Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але у прем'єр-міністра головне завдання - змусити цю коаліцію виробити спільну позицію", - додав він.