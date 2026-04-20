Болгарський "Орбан" здобуває однопартійну більшість у парламенті

12:43 20.04.2026 Пн
2 хв
Скільки голосів отримає партія Румена Радева?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Румен Радев (Getty Images)

За результатами виборів у Болгарії проросійська партія "Прогресивна Болгарія" та її лідер Румен Радев здобувають однопартійну більшість у парламенті.

Зазначається, що станом на 11:00 Центральна виборча комісія Болгарії опрацювала 96,41 відсотка протоколів виборів. Результати показують, що "Прогресивна Болгарія" здобула переконливу перемогу на виборах, набравши 44,7% голосів.

Партія ГЕРБ посідає друге місце з результатом у 13,4%. На третьому місці опинився блок "ПП-ДБ", що набрав 12,8% голосів. ДПС посідає четверту позицію, й набирає 6,6% голосів. "Відродження" також отримає місця в новому парламенті, партія набрала 4,3 відсотка голосів виборців.

Таким чином, "Прогресивна Болгарія" формує однопартійну більшість, адже попередньо отримує 131 мандат, а для більшості їй потрібен 121 голос. Своєю чергою, ГЕРБ та коаліція "ПП-ДБ" матимуть по 39 мандатів, а ДПС та "Відродження" – 18 та 13 місць відповідно.

Вибори у Болгарії

Зазначимо, що голосування 19 квітня стало восьмими виборами у Болгарії, починаючи з 2021 року. Громадяни обирали 240 депутатів у 31 багатомандатному виборчому окрузі. Виборчий процес організовував тимчасовий уряд на чолі з Андрієм Гюровим.

Офіційні результати визначать склад нового парламенту, який відповідатиме за формування уряду та прийняття державного бюджету.

Як раніше писало РБК-Україна, лідером симпатій став Румен Радев, якого через його риторику та прихильність до контактів з Кремлем часто порівнюють з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Його потенційний вплив на уряд може створити додаткові перешкоди для підтримки України в межах ЄС та НАТО.

