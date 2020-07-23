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Болгарская авиакомпания Voyage Air открывает рейсы в Украину

Варна, Четверг 23 июля 2020 03:27
Болгарская авиакомпания Voyage Air открывает рейсы в Украину
Фото: самолет Voyage Air (lowcostavia.com.ua)
Автор: Инна Собора

Первый рейс состоится 25 июля

Болгарская авиакомпания Voyage Air запускает рейсы между Украиной и Болгарией. Полеты стартуют с конца июля 2020 года.

Об этом пишет ЦТС.

Перевозчик начнет обслуживать два международных маршрута из Варны в Киев и Львов. Билеты на новые рейсы уже в продаже.

Первый рейс Киев-Варна запланирован на 25 июля. Полеты будут осуществляться один раз в неделю - каждую субботу. Вылет из Киева в 16:20, возвращение из Варны в 14:00, продолжительность полета 1:40.

Первый самолет рейса Львов-Варна вылетит 27 июля, полеты также один раз в неделю - по понедельникам. Вылет из Львова в 14:20, возвращение из Варны в 12:00, продолжительность полета 1:40.

Также авиакомпания летает из Варны в Дюссельдорф, Франкфурт, Бремен, Мюнхен, Штутгарт и Ерфрут.

Напомним, Болгария на прошлой неделе открыла границы для Украины на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Запорожский международный аэропорт принял первый прямой рейс из Будапешта лоукоста Wizz Air.

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