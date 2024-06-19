У Болгарії затримали українця, який шпигував за найбільшою ТЕЦ країни

У Болгарії затримали 23-річного українця, який проник на територію ТЕЦ "Маріца-Схід 2".

Про це заявив заступник міського прокурора Христо Крастєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БГНЕС".

Зазначається, що під час обшуку в нього було виявлено дрони, мобільні телефони, фотоапарати, численні SIM-карти і карти пам'яті.

Чоловіка заарештували і звинуватили в зборі відомостей, що становлять державну таємницю, з метою надання їх іноземній державі.

"Наразі готуються експертизи, щоб встановити, чи справді він фотографував і які фотографії стратегічного об'єкта, оскільки ТЕЦ "Маріца-Ізток 2" за постановою Радміну є стратегічним об'єктом", - пояснив Крастєв.

Чоловіка затримали на 72 години, а клопотання про постійну міру "утримання під вартою" перебуває на розгляді Софійського міського суду.

Що ще відомо про цю справу

Журналісти пишуть, що правоохоронці також з'ясовують, чи вперше чоловік перебуває на території стратегічного об'єкта.

Обвинувачений уже дав свідчення і розповів, коли він приїжджав на територію Болгарії, звідки в'їжджав, що робив, з ким зустрічався.

"Я б не сказав, що існує загроза безпеці країни", - сказав Крастєв.

Як чоловік проник на територію ТЕЦ "Маріца-Ізток 2", наразі встановлюється.

Де знаходиться ця ТЕЦ

Теплоелектроцентраль "Маріца-Схід 2" розташована в Болгарії, в Старозагорській області, поблизу міста Гилибово. Це найбільша вугільна ТЕЦ у Болгарії та одна з найбільших на Балканах.

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