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Росія веде в Європі масштабну кампанію для зриву військових поставок Україні, - NYT

Росія, Неділя 26 травня 2024 19:34
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Росія веде в Європі масштабну кампанію для зриву військових поставок Україні, - NYT Фото: Росія намагається зірвати військові поставки в Україну (mil.in.ua)
Автор: Каріна Левицька

Спецслужби Російської Федерації проводять диверсійні операції в Європі. Вони спрямовані на підрив постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, представники розвідки США і їх союзники відстежують збільшення кількості диверсійних операцій низького рівня в Європі, які, на їх думку, є частиною російської кампанії з підриву зусиль для військової підтримки України.

Серед таких операцій видання наводить, зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.

До того ж відомо про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.

Попри те. що ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України.

Нагадаємо, що днями поліція Лондона звинуватила британця в порушенні закону про нацбезпеку через зв'язки з РФ.

До того ж нещодавно Bloomberg повідомляло, що для здійснення диверсій у Європі російське ГРУ наймає молодих людей через інтернет.

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