В Болгарии задержали украинца, который шпионил за крупнейшей ТЭЦ страны

В Болгарии задержали 23-летнего украинца, который проник на территорию ТЭЦ "Марица-Восток 2".

Об этом заявил заместитель городского прокурора Христо Крастев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БГНЕС".

Отмечается, что во время обыска у него были обнаружены дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, многочисленные SIM-карты и карты памяти.

Мужчину арестовали и обвинили в сборе сведений, составляющих государственную тайну, с целью предоставления их иностранному государству.

"Сейчас готовятся экспертизы, чтобы установить, действительно ли он фотографировал и какие фотографии стратегического объекта, поскольку ТЭЦ "Марица-Изток 2" по постановлению Совмина является стратегическим объектом", - пояснил Крастев.

Мужчину задержали на 72 часа, а ходатайство о постоянной мере "содержание под стражей" находится на рассмотрении Софийского городского суда.

Что еще известно об этом деле

Журналисты пишут, что правоохранители также выясняют, впервые ли мужчина находится на территории стратегического объекта.

Обвиняемый уже дал показания и рассказал, когда он приезжал на территорию Болгарии, откуда въезжал, что делал, с кем встречался.

"Я бы не сказал, что существует угроза безопасности страны", - сказал Крастев.

Как мужчина проник на территорию ТЭЦ "Марица-Изток 2", сейчас устанавливается.

Где находится эта ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль "Марица-Восток 2" расположена в Болгарии, в Старозагорской области, вблизи города Гилибово. Это крупнейшая угольная ТЭЦ в Болгарии и одна из крупнейших на Балканах.

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