Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

У Болгарії за запитом НАБУ проходять масові обшуки: пов'язані із закупівлею зброї

Ілюстративне фото: у Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ (flickr by mreames)
Автор: Іван Носальський

У Болгарії у вівторок, 12 серпня, відбуваються масові обшуки у торговців зброєю. Їх запросило Національне антикорупційне бюро України.

Про це заявив виконувач обов'язків генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Богларії Мирослав Рашков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTA.

За словами Рашкова, операцію проводять у кількох регіонах під контролем Національної слідчої служби Болгарії. Обшуки проводять за адресами в кількох містах.

Він уточнив, що затримань у рамках таких обшуків поки що не було.

В обшуках беруть участь численні слідчі з Національної слідчої служби, співробітники Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Болгарії, а також Головного управління жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму.

Раніше болгарська Верховна прокуратура касаційного рівня заявила, що контролює обшуки і вилучення у торговців зброєю за запитом Києва, пов'язаним із розслідуванням корупції під час продажу зброї за завищеними цінами.

Обшуки у Шурми

Нагадаємо, нещодавно Національне антикорупційне бюро України провело обшуки за місцем проживання колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми в Німеччині.

Директор НАБУ Семен Кривонос не розкрив деталей про те, у межах якої справи відбувалися обшуки.

БолгаріяНАБУ