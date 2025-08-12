У Болгарії за запитом НАБУ проходять масові обшуки: пов'язані із закупівлею зброї

У Болгарії у вівторок, 12 серпня, відбуваються масові обшуки у торговців зброєю. Їх запросило Національне антикорупційне бюро України.
Про це заявив виконувач обов'язків генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Богларії Мирослав Рашков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTA.
За словами Рашкова, операцію проводять у кількох регіонах під контролем Національної слідчої служби Болгарії. Обшуки проводять за адресами в кількох містах.
Він уточнив, що затримань у рамках таких обшуків поки що не було.
В обшуках беруть участь численні слідчі з Національної слідчої служби, співробітники Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Болгарії, а також Головного управління жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму.
Раніше болгарська Верховна прокуратура касаційного рівня заявила, що контролює обшуки і вилучення у торговців зброєю за запитом Києва, пов'язаним із розслідуванням корупції під час продажу зброї за завищеними цінами.
Нагадаємо, нещодавно Національне антикорупційне бюро України провело обшуки за місцем проживання колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми в Німеччині.
Директор НАБУ Семен Кривонос не розкрив деталей про те, у межах якої справи відбувалися обшуки.