У Болгарії вважають, що український дрон міг опинитися на території країни через РЕБ

Ефтімов зазначив, що немає ознак того, що інцидент стався через навмисні дії проти Болгарії.

За його словами, апарат, який зараз вважають українським дроном-приманкою "Мая", міг збитися з курсу під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

Начальник Генштабу зазначив, що такі безпілотники можуть нести до 5 кг вибухівки.

Адмірал також повідомив, що був на місці вибуху, шкоди він не завдав.

"Питання стояло про те, чи це "Шахед" чи ні - з'ясувалось, що ні. Цей інцидент - наслідок ведення бойових дій неподалік наших кордонів. Ми пристосовуємось, адаптуємось і розвиваємо необхідні спроможності", - додав Ефтімов.