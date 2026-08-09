В Болгарии считают, что украинский дрон мог оказаться на территории страны из-за РЭБ

Эфтимов отметил, что нет признаков того, что инцидент произошел из-за умышленных действий против Болгарии.

По его словам, аппарат, который сейчас считают украинским дроном-приманкой "Мая", мог сбиться с курса под влиянием средств радиоэлектронной борьбы.

Начальник Генштаба отметил, что такие беспилотники могут нести до 5 кг взрывчатки.

Адмирал также сообщил, что был на месте взрыва, вреда он не нанес.

"Вопрос стоял о том, это "Шахед" или нет - выяснилось, что нет. Этот инцидент - следствие ведения боевых действий недалеко от наших границ. Мы приспосабливаемся, адаптируемся и развиваем необходимые способности", - добавил Эфтимов.