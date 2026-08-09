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У Болгарії вважають, що український дрон міг опинитися на території країни через РЕБ

12:25 09.08.2026 Нд
1 хв
Досі невідомо, чи це справді український дрон
aimg Тетяна Степанова
У Болгарії вважають, що український дрон міг опинитися на території країни через РЕБ Фото: начальник Генерального штабу Болгарії, адмірал Еміл Ефтімов (болгарські ЗМІ)
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Безпілотник, який вважають українським дроном "Мая", міг опинитися на території Болгарії під впливом засобів радіоелектронної боротьби. Цей інцидент є побічним наслідком війни РФ проти України.

Про це заявив начальник Генерального штабу Болгарії, адмірал Еміл Ефтімов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БГНЕС.

Ефтімов зазначив, що немає ознак того, що інцидент стався через навмисні дії проти Болгарії.

За його словами, апарат, який зараз вважають українським дроном-приманкою "Мая", міг збитися з курсу під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

Начальник Генштабу зазначив, що такі безпілотники можуть нести до 5 кг вибухівки.

Адмірал також повідомив, що був на місці вибуху, шкоди він не завдав.

"Питання стояло про те, чи це "Шахед" чи ні - з'ясувалось, що ні. Цей інцидент - наслідок ведення бойових дій неподалік наших кордонів. Ми пристосовуємось, адаптуємось і розвиваємо необхідні спроможності", - додав Ефтімов.

Вибух дрона у Болгарії

Нагадаємо, вранці 8 серпня до повітряного простору Болгарії вторгся невідомий дрон, який прилетів з боку Румунії. Незабаром після перетину кордону він вибухнув неподалік міжнародного газопроводу.

Болгарське Міноборони заявило, що цей дрон міг бути українською приманкою "Мая". У МЗС України наголосили, що навмисно нічого в бік країни не спрямовували.

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