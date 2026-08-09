В Болгарии считают, что украинский дрон мог оказаться на территории страны из-за РЭБ

Беспилотник, который считают украинским дроном "Мая", мог оказаться на территории Болгарии под влиянием средств радиоэлектронной борьбы. Этот инцидент является побочным последствием войны РФ против Украины.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Болгарии, адмирал Эмил Эфтимов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС .

Эфтимов отметил, что нет признаков того, что инцидент произошел из-за умышленных действий против Болгарии.

По его словам, аппарат, который сейчас считают украинским дроном-приманкой "Мая", мог сбиться с курса под влиянием средств радиоэлектронной борьбы.

Начальник Генштаба отметил, что такие беспилотники могут нести до 5 кг взрывчатки.

Адмирал также сообщил, что был на месте взрыва, вреда он не нанес.

"Вопрос стоял о том, это "Шахед" или нет - выяснилось, что нет. Этот инцидент - следствие ведения боевых действий недалеко от наших границ. Мы приспосабливаемся, адаптируемся и развиваем необходимые способности", - добавил Эфтимов.