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В Болгарии считают, что украинский дрон мог оказаться на территории страны из-за РЭБ

12:25 09.08.2026 Вс
1 мин
До сих пор неизвестно, действительно ли это украинский дрон
aimg Татьяна Степанова
В Болгарии считают, что украинский дрон мог оказаться на территории страны из-за РЭБ Фото: начальник Генерального штаба Болгарии, адмирал Эмил Эфтимов (болгарские СМИ)
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Беспилотник, который считают украинским дроном "Мая", мог оказаться на территории Болгарии под влиянием средств радиоэлектронной борьбы. Этот инцидент является побочным последствием войны РФ против Украины.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Болгарии, адмирал Эмил Эфтимов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

Эфтимов отметил, что нет признаков того, что инцидент произошел из-за умышленных действий против Болгарии.

По его словам, аппарат, который сейчас считают украинским дроном-приманкой "Мая", мог сбиться с курса под влиянием средств радиоэлектронной борьбы.

Начальник Генштаба отметил, что такие беспилотники могут нести до 5 кг взрывчатки.

Адмирал также сообщил, что был на месте взрыва, вреда он не нанес.

"Вопрос стоял о том, это "Шахед" или нет - выяснилось, что нет. Этот инцидент - следствие ведения боевых действий недалеко от наших границ. Мы приспосабливаемся, адаптируемся и развиваем необходимые способности", - добавил Эфтимов.

Взрыв дрона в Болгарии

Напомним, утром 8 августа в воздушное пространство Болгарии вторгся неизвестный дрон, прилетевший со стороны Румынии. Вскоре после пересечения границы он взорвался недалеко от международного газопровода.

Болгарское Минобороны заявило, что этот дрон мог быть украинской приманкой "Мая". В МИД Украины подчеркнули, что намеренно ничего в сторону страны не направляли.

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