У Болгарії визначилися два фаворити президентських виборів: хто проходить у другий тур

У Болгарії після підрахунку майже всіх голосів визначилися учасники другого туру президентських виборів. Вирішальне голосування відбудеться 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БТА .

За посаду президента та віцепрезидента в другому турі виборів змагатимуться дві пари кандидатів: Іліана Йотова та Кирило Валчев, а також Андрій Гюров і Георгій Кандев.

За даними Центральної виборчої комісії Болгарії станом на 9:00, після опрацювання 99,94% протоколів дільничних виборчих комісій у районних виборчих комісіях пара Йотова-Валчев отримала 34,76% голосів. Їхні найближчі конкуренти - Гюров і Кандев - набрали 31,95%.

Чому в Болгарії проводять другий тур

За Конституцією Болгарії, кандидатів на посади президента та віцепрезидента вважають обраними в першому турі, якщо за них проголосувала більш ніж половина виборців, які взяли участь у голосуванні, за умови, що явка перевищила половину всіх виборців.

Якщо жодна пара не виконує цих вимог, протягом семи днів проводять другий тур. У ньому беруть участь дві пари кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів у першому голосуванні.

Цього разу виборцям доведеться повторно прийти на дільниці 1 листопада, щоб визначити, хто обійме посади президента та віцепрезидента країни.

Як розподілилися голоси

Згідно з оприлюдненими результатами після обробки 99,94% протоколів, перші шість пар кандидатів отримали такі результати:

Іліана Йотова та Кирило Валчев - 34,763%;

Андрій Гюров та Георгій Кандев - 31,947%;

Костадін Костадінов та Петро Волгін - 12,545%;

Радостін Василев та Красимір Манов - 4,608%;

Івелін Михайлов та Юліана Матеєва - 3,788%;

Іван Христанов та Стоянка Черкезова - 2,393%.

Ще 4,426% виборців обрали варіант "Не підтримую нікого".