У Болгарії визначилися два фаворити президентських виборів: хто проходить у другий тур
У Болгарії після підрахунку майже всіх голосів визначилися учасники другого туру президентських виборів. Вирішальне голосування відбудеться 1 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БТА.
За посаду президента та віцепрезидента в другому турі виборів змагатимуться дві пари кандидатів: Іліана Йотова та Кирило Валчев, а також Андрій Гюров і Георгій Кандев.
За даними Центральної виборчої комісії Болгарії станом на 9:00, після опрацювання 99,94% протоколів дільничних виборчих комісій у районних виборчих комісіях пара Йотова-Валчев отримала 34,76% голосів. Їхні найближчі конкуренти - Гюров і Кандев - набрали 31,95%.
Чому в Болгарії проводять другий тур
За Конституцією Болгарії, кандидатів на посади президента та віцепрезидента вважають обраними в першому турі, якщо за них проголосувала більш ніж половина виборців, які взяли участь у голосуванні, за умови, що явка перевищила половину всіх виборців.
Якщо жодна пара не виконує цих вимог, протягом семи днів проводять другий тур. У ньому беруть участь дві пари кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів у першому голосуванні.
Цього разу виборцям доведеться повторно прийти на дільниці 1 листопада, щоб визначити, хто обійме посади президента та віцепрезидента країни.
Як розподілилися голоси
Згідно з оприлюдненими результатами після обробки 99,94% протоколів, перші шість пар кандидатів отримали такі результати:
- Іліана Йотова та Кирило Валчев - 34,763%;
- Андрій Гюров та Георгій Кандев - 31,947%;
- Костадін Костадінов та Петро Волгін - 12,545%;
- Радостін Василев та Красимір Манов - 4,608%;
- Івелін Михайлов та Юліана Матеєва - 3,788%;
- Іван Христанов та Стоянка Черкезова - 2,393%.
Ще 4,426% виборців обрали варіант "Не підтримую нікого".
Нагадаємо, 25 жовтня в Болгарії відбулися президентські вибори, у яких брали участь 27 пар кандидатів на посади президента та віцепрезидента.
Вибори відбуваються після відставки попереднього президента Румена Радева, який у січні 2026 року оголосив про дострокове складання повноважень після майже дев'яти років на посаді. Після його відставки обов'язки глави держави перейшли до віцепрезидентки Іліани Йотової.