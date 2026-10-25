У Болгарії стартували президентські вибори
У Болгарії 25 жовтня розпочалися президентські вибори, у яких беруть участь 27 претендентів на посади глави держави та віцепрезидента. Право голосу мають майже 6,6 млн громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарські видання BNT News та БТА.
Голосування в Болгарії розпочалося вранці та триватиме до 20:00. Якщо на виборчих дільницях залишатимуться черги, роботу можуть продовжити ще на годину.
За даними болгарських медіа, право голосу на цих виборах мають близько 6 млн 590 тисяч громадян. Серед них - приблизно 46 тисяч молодих людей, які цього року досягли або досягнуть 18-річного віку й зможуть проголосувати вперше.
Для голосування в країні підготували 9373 електронні машини. На найбільших дільницях, де зареєстровано понад 780 виборців, встановили по два пристрої. Загалом таких дільниць - 2249.
Голосування також організували за межами Болгарії: для цього відкрили 613 виборчих дільниць.
Що відомо про кандидатів у президенти
За інформацією Болгарського телеграфного агентства (БТА), у президентських виборах беруть участь 27 претендентів на посади президента та віцепрезидента. Спочатку документи на реєстрацію подали 28 списків, однак Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію одного з них.
Причиною стало невиконання вимоги Виборчого кодексу: незалежні претенденти мають зібрати щонайменше 2500 підписів виборців на підтримку своєї реєстрації.
Серед основних учасників президентських перегонів - чинна президентка Іліана Йотова, колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра Андрей Гюров та лідер партії "Відродження" Костадін Костадінов.
За даними опитувань, проведених напередодні голосування, лідирує Йотова, а її головним конкурентом є Гюров. Костадінов посідає третє місце, суттєво поступаючись двом основним претендентам.
Зокрема, за результатами дослідження Market Links, оприлюдненого 21 жовтня, Йотову готові підтримати 47,3% опитаних, Гюрова - 30,6%, а Костадінова - 10,3%.
Як визначать переможця
Щоб перемогти вже в першому турі, кандидат має отримати понад половину дійсних голосів за умови, що в голосуванні взяли участь понад 50% виборців, які мають право голосу.
Якщо жоден із претендентів не виконає цих вимог, у Болгарії проведуть другий тур президентських виборів. Його призначено на 1 листопада.
Нагадаємо, у січні 2026 року президент Болгарії Румен Радев оголосив про відставку після майже дев'яти років на посаді.
23 січня Конституційний суд достроково припинив його повноваження. Радев став першим президентом Болгарії, який добровільно залишив посаду до завершення терміну.
Після його відставки обов'язки глави держави перейшли до віцепрезидентки Іліани Йотової.