У Болгарії стартували президентські вибори

У Болгарії 25 жовтня розпочалися президентські вибори, у яких беруть участь 27 претендентів на посади глави держави та віцепрезидента. Право голосу мають майже 6,6 млн громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарські видання BNT News та БТА .

Голосування в Болгарії розпочалося вранці та триватиме до 20:00. Якщо на виборчих дільницях залишатимуться черги, роботу можуть продовжити ще на годину.

За даними болгарських медіа, право голосу на цих виборах мають близько 6 млн 590 тисяч громадян. Серед них - приблизно 46 тисяч молодих людей, які цього року досягли або досягнуть 18-річного віку й зможуть проголосувати вперше.

Для голосування в країні підготували 9373 електронні машини. На найбільших дільницях, де зареєстровано понад 780 виборців, встановили по два пристрої. Загалом таких дільниць - 2249.

Голосування також організували за межами Болгарії: для цього відкрили 613 виборчих дільниць.

Що відомо про кандидатів у президенти

За інформацією Болгарського телеграфного агентства (БТА), у президентських виборах беруть участь 27 претендентів на посади президента та віцепрезидента. Спочатку документи на реєстрацію подали 28 списків, однак Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію одного з них.

Причиною стало невиконання вимоги Виборчого кодексу: незалежні претенденти мають зібрати щонайменше 2500 підписів виборців на підтримку своєї реєстрації.

Серед основних учасників президентських перегонів - чинна президентка Іліана Йотова, колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра Андрей Гюров та лідер партії "Відродження" Костадін Костадінов.

За даними опитувань, проведених напередодні голосування, лідирує Йотова, а її головним конкурентом є Гюров. Костадінов посідає третє місце, суттєво поступаючись двом основним претендентам.

Зокрема, за результатами дослідження Market Links, оприлюдненого 21 жовтня, Йотову готові підтримати 47,3% опитаних, Гюрова - 30,6%, а Костадінова - 10,3%.

Як визначать переможця

Щоб перемогти вже в першому турі, кандидат має отримати понад половину дійсних голосів за умови, що в голосуванні взяли участь понад 50% виборців, які мають право голосу.

Якщо жоден із претендентів не виконає цих вимог, у Болгарії проведуть другий тур президентських виборів. Його призначено на 1 листопада.

