У Болгарії стартував другий тур виборів: на кону підтримка України та вплив РФ

Минулої неділі жодна з 27 президентських пар не набрала достатньої кількості голосів для перемоги в першому турі. Тепер виборцям належить визначити переможця другого туру.

Право голосу мають майже 6,6 млн громадян. Голосування в Болгарії розпочалося о 7:00 і триватиме до 20:00. Якщо на дільницях залишаться люди, які ще не проголосували, роботу можуть продовжити, але не пізніше ніж до 21:00. Такі самі часові правила діють на закордонних дільницях за місцевим часом.

Після завершення голосування комісії мають підрахувати голоси, оформити протоколи й передати їх до районних виборчих комісій. Остаточні результати виборів президента та віцепрезидента Центральна виборча комісія має оголосити протягом трьох днів після голосування.

Що відомо про кандидатів

Як пише Bloomberg, Іліана Йотова змагається за президентську посаду з Андрієм Гюровим - колишнім тимчасовим прем'єр-міністром і заступником голови центрального банку.

Йотова пов'язана з Руменом Радевим, який раніше був президентом Болгарії, а після перемоги на квітневих парламентських виборах очолив уряд. Її успіх на виборах міг би зміцнити політичні позиції прем'єра.

Радев виступає проти надання Україні військової допомоги та запровадження санкцій проти Москви. Він також закликав Європейський Союз відновити відносини з Росією, заявляючи, що такий підхід відповідає інтересам блоку.

Йотова не змогла здобути переконливу перемогу в першому турі. Голосування супроводжувалося низькою явкою та несподіваним зростанням підтримки її суперника на завершальному етапі кампанії.

62-річна Йотова раніше працювала журналісткою та була депутаткою Європейського парламенту. До обрання президенткою вона дев'ять років обіймала посаду віцепрезидентки за президентства Радева.

50-річний Гюров - колишній депутат, якого підтримує альянс прозахідних партій. Він балотується з антикорупційною програмою. У лютому Йотова призначила його тимчасовим прем'єр-міністром, доручивши організувати загальні вибори.

Під час перебування на цій посаді Гюров відкрито підтримував Україну та підписав із Києвом десятирічну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Які позиції кандидатів щодо Росії та України

Йотова та Гюров представляють різні підходи до відносин із Москвою та війни в Україні.

Йотова відмовилася звинувачувати Кремль у нещодавніх атаках дронів у Чорному морі, пояснивши це браком доказів. Водночас вона закликала запровадити мораторій на такі атаки, але не уточнила, як саме його можна забезпечити.

Гюров, навпаки, під час роботи тимчасовим прем'єром послідовно демонстрував підтримку України. Його позиція та безпекова угода з Києвом стали одними з помітних відмінностей між двома кандидатами в ході виборчої кампанії.

Водночас роль президента Болгарії переважно церемоніальна. Глава держави має право вето, однак парламент може подолати його більшістю голосів. Тому результати виборів не означатимуть автоматичної зміни зовнішньополітичного курсу країни, але можуть вплинути на політичний баланс і публічні дискусії щодо підтримки України.