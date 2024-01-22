У Болгарії розповіли, коли почнуть розмінувати Чорне море разом із Туреччиною та Румунією

Він уточнив, що побоювань щодо готовності команд немає, оскільки три країни вже давно проводять спільні навчання.

"Щоб група почала реальну роботу, Туреччина має ратифікувати раніше підписану угоду", - заявив він.

Зі свого боку міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев додав, що в групі з розмінування Чорного моря можуть узяти участь і інші союзники по НАТО, але без кораблів, оскільки операція проводитиметься за правилами Конвенції Монтре.

Він підкреслив, що формування групи допомагає знизити ризики для судноплавства. Тагарєв також додав, що командування угрупованням здійснюватиметься на основі ротації.

Розмінування Чорного моря

Минулого тижня глава Міноборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що угода країни з Румунією та Туреччиною про створення протимінної групи в Чорному морі незабаром буде підписана. Після цього місія розпочнеться.

Вже 11 січня міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар та заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали у Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу щодо знешкодження вибухових речовин.

Додамо, що нещодавно речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, скільки часу піде на розмінування Чорного моря.

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