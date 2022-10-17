У Болгарії пояснили, чому країна не надає зброю Україні

Болгарія не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити цим власну обороноздатність.

"У Болгарії небагато надлишкової зброї, не кажучи вже про те, що у неї не так багато справної зброї. Якби вона у нас була, армія не мала б таких труднощів", - заявив Стоянов.

За його словами, в Болгарії серйозна проблема з обслуговуванням обладнання, і великий його відсоток несправний. Тому міністр не бачить, що Болгарія може дати з тієї справної техніки, яка у них є. Стоянов заявив, що до його міністерства надходять сигнали з України про необхідність надання зброї.

"Я ще раз кажу: Болгарія не має стільки надлишкової зброї, щоб надати. Ми просто втратимо свої можливості. Якщо ми їм дамо цю зброю, як ми будемо виконувати свої зобов’язання щодо національної безпеки?", - додав міністр.