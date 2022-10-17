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В Болгарии объяснили, почему страна не дает оружие Украине

Фото: В Болгарии объяснили, почему страна не дает оружие Украине (flickr com swiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Болгария не передает Украине оружие для защиты от российской агрессии из-за того, что боится ослабить собственную обороноспособность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Димитара Стоянова.

"В Болгарии немного избыточного оружия, не говоря уже о том, что у него не так много исправного оружия. Если бы оно у нас было, армия не испытывала бы таких трудностей", - заявил Стоянов.

По его словам, в Болгарии серьезная проблема с обслуживанием оборудования, и большой его процент неисправен. Поэтому министр не видит, что Болгария может дать по той исправной технике, которая у них есть. Стоянов заявил, что в его министерство поступают сигналы из Украины о необходимости предоставления оружия.

"Я еще раз говорю: у Болгарии нет столько избыточного оружия, чтобы предоставить. Мы просто потеряем свои возможности. Если мы им дадим это оружие, как мы будем выполнять свои обязательства по национальной безопасности?", - добавил министр.

Напомним, что еще в апреле Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте.

Позже стало известно, что с 24 февраля Болгария передала Украине 4200 тонн оружия. Поставки шли тайком через Польшу.

Также президент Болгарии Румен Радев не поддержал ускоренное вступление Украины в НАТО.

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