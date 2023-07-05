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У Болгарії в морі за загадкових обставин загинули двоє росіян

Фото: в Болгарії загадково померли двоє росіян (wikimedia.org)
Автор: Максим Шушко

В морі, поблизу міста Варни, на борту судна Milford загинуло двоє російських моряків. Обставини інциденту наразі невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське видання bTV.

Судно під прапором Белізу прямувало із болгарського міста Бургас до головного порту Румунії в Констанці. Після інциденту, корабель направився до порту Варна, де на нього чекали поліція та екстрені служби.

Загиблі моряки є громадянами Росії віком 32 і 58 років. Відкрито досудове провадження, ведеться слідство. Тривають допити членів екіпажу, а також інші дії для з'ясування фактичної ситуації.

"Призначено судово-медичні експертизи для встановлення точних причин їхньої смерті. Тривають заходи щодо встановлення причин та обставин, за яких сталася смертельна аварія", - зазначили в окружній прокуратурі Варн.

Загибель російського туриста в Єгипті

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Болгарияросіянизагинув