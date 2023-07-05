В Болгарии в море при загадочных обстоятельствах погибли двое россиян

Судно под флагом Белиза направлялось из болгарского города Бургас в главный порт Румынии в Констанце. После инцидента, корабль направился в порт Варна, где его ждали полиция и экстренные службы.

Погибшие моряки являются гражданами России в возрасте 32 и 58 лет. Открыто досудебное производство, ведется следствие. Продолжаются допросы членов экипажа, а также другие действия по выяснению фактической ситуации.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин их смерти. Продолжаются меры по установлению причин и обстоятельств, при которых произошла смертельная авария", - отметили в окружной прокуратуре Варн.

Гибель русского туриста в Египте

8 июня в египетском курорте Хургада на 23-летнего россиянина напала тигровая акула. Это произошло на глазах других туристов, однако никто не успел помочь пострадавшему. После нападения акулы на российского туриста пляжи Хургады были закрыты для купания и дайвинга.