У Болгарії хочуть націоналізувати курорт на узбережжі Чорного моря, який належить РФ

Курорт "Камчія", рекламований як "центр освіти, культури, відпочинку, спорту, охорони здоров'я, ділового та конгресного туризму", належить російській столиці Москві, але управляється в Болгарії болгарськими громадянами, які формально не входять до ЄС. санкційний режим.

Івайло Мірчев описує базу як російський анклав на болгарському узбережжі, що діє понад 14 років.

"Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на триваючу війну Росії в Україні. Міжнародні санкції проти Росії діють з 2014 року, і нові ухвалюються у відповідь на неослабну агресію Росії", - заявив депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" Івайло Мірчев.

Він додав, що для того, щоб Болгарія виконала свої зобов'язання щодо забезпечення дотримання цих міжнародних обмежувальних заходів, необхідно ухвалити спеціальний закон.

Як курорт пов'язаний із "Лукойлом"

Тиждень тому партнерка ЗМІ повідомила, що Департамент майна мерії Москви звернувся з проханням призначити головою центру "Камчія" директора російської нафтової компанії "Лукойл Нефтохім Бургас".

Директива Москви щодо курорту "Камчія" прозвучала на тлі блокування або конфіскації російської власності в інших країнах ЄС.

Болгарія недостатньо ефективно виконувала санкції проти РФ

Видання пише, що після в лютому 2017 року санкції ЄС було поширено на сотні російських громадян і компаній.

Однак Болгарія була єдиною країною-членом ЄС, яка не запровадила санкції щодо будь-яких російських громадян або компаній із санкційного списку ЄС.

У Болгарії близько 300 000 росіян володіють більш ніж 500 000 об'єктів нерухомості, згідно з останніми даними, опублікованими владою 2019 року.

Болгарська правова система передбачає лише процедуру арешту активів, а не їх заморожування. Тому члени ЄС, яким і є Болгарія, мають напряму застосовувати правила санкцій Євросоюзу, а це означає, що податкові органи мають ініціювати процедури замороження, навіть якщо жодні національні правила не передбачають такі процедури.

Подібні випадки конфіскації майна в Європі

Нещодавно парламент Латвії вирішив націоналізувати "Будинок Москви", який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни.

Права володіння на "Будинок Москви" закріплені за Департаментом власності міста Москви.