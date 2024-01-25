В Болгарии хотят национализировать курорт на побережье Черного моря, который принадлежит РФ

В парламенте Болгарии готовят закон о передаче государству контроля над огромным российским туристическим курортом "Камчия" на побережье Черного моря.
Об этом заявил депутат Ивайло Мирчев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Курорт "Камчия", рекламируемый как "центр образования, культуры, отдыха, спорта, здравоохранения, делового и конгрессного туризма", принадлежит российской столице Москве, но управляется в Болгарии болгарскими гражданами, которые формально не входят в ЕС. санкционный режим.
Ивайло Мирчев описывает базу как российский анклав на болгарском побережье, действующий более 14 лет.
"Законодательная инициатива давно назрела, особенно учитывая продолжающуюся войну России в Украине. Международные санкции против России действуют с 2014 года, и новые принимаются в ответ на неослабевающую агрессию России", - заявил депутат от коалиции "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев.
Он добавил, что для того, чтобы Болгария выполнила свои обязательства по обеспечению соблюдения этих международных ограничительных мер, необходимо принять специальный закон.
Неделю назад партнерка СМИ сообщила, что Департамент имущества мэрии Москвы обратился с просьбой назначить главой центра "Камчия" директора российской нефтяной компании "Лукойл Нефтехим Бургас".
Директива Москвы по курорту "Камчия" прозвучала на фоне блокировки или конфискации российской собственности в других странах ЕС.
Издание пишет, что после в феврале 2017 года санкции ЕС были распространены на сотни российских граждан и компаний.
Однако Болгария была единственной страной-членом ЕС, которая не ввела санкции в отношении каких-либо российских граждан или компаний из санкционного списка ЕС.
В Болгарии около 300 000 россиян владеют более чем 500 000 объектов недвижимости, согласно последним данным, опубликованным властями в 2019 году.
Болгарская правовая система предусматривает лишь процедуру ареста активов, а не их замораживание. Поэтому члены ЕС, которым и является Болгария, должны напрямую применять правила санкций Евросоюза, а это означает, что налоговые органы должны инициировать процедуры замораживания, даже если никакие национальные правила не предусматривают такие процедуры.
Недавно парламент Латвии решил национализировать "Дом Москвы", расположенный в Риге. В нем проводились мероприятия, угрожавшие нацбезопасности страны.
Права владения на "Дом Москвы" закреплены за Департаментом собственности города Москвы.
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