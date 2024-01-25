В Болгарии хотят национализировать курорт на побережье Черного моря, который принадлежит РФ

Курорт "Камчия", рекламируемый как "центр образования, культуры, отдыха, спорта, здравоохранения, делового и конгрессного туризма", принадлежит российской столице Москве, но управляется в Болгарии болгарскими гражданами, которые формально не входят в ЕС. санкционный режим.

Ивайло Мирчев описывает базу как российский анклав на болгарском побережье, действующий более 14 лет.

"Законодательная инициатива давно назрела, особенно учитывая продолжающуюся войну России в Украине. Международные санкции против России действуют с 2014 года, и новые принимаются в ответ на неослабевающую агрессию России", - заявил депутат от коалиции "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев.

Он добавил, что для того, чтобы Болгария выполнила свои обязательства по обеспечению соблюдения этих международных ограничительных мер, необходимо принять специальный закон.

Как курорт связан с "Лукойлом"

Неделю назад партнерка СМИ сообщила, что Департамент имущества мэрии Москвы обратился с просьбой назначить главой центра "Камчия" директора российской нефтяной компании "Лукойл Нефтехим Бургас".

Директива Москвы по курорту "Камчия" прозвучала на фоне блокировки или конфискации российской собственности в других странах ЕС.

Болгария недостаточно эффективно выполняла санкции против РФ

Издание пишет, что после в феврале 2017 года санкции ЕС были распространены на сотни российских граждан и компаний.

Однако Болгария была единственной страной-членом ЕС, которая не ввела санкции в отношении каких-либо российских граждан или компаний из санкционного списка ЕС.

В Болгарии около 300 000 россиян владеют более чем 500 000 объектов недвижимости, согласно последним данным, опубликованным властями в 2019 году.

Болгарская правовая система предусматривает лишь процедуру ареста активов, а не их замораживание. Поэтому члены ЕС, которым и является Болгария, должны напрямую применять правила санкций Евросоюза, а это означает, что налоговые органы должны инициировать процедуры замораживания, даже если никакие национальные правила не предусматривают такие процедуры.

Подобные случаи конфискации имущества в Европе

Недавно парламент Латвии решил национализировать "Дом Москвы", расположенный в Риге. В нем проводились мероприятия, угрожавшие нацбезопасности страны.

Права владения на "Дом Москвы" закреплены за Департаментом собственности города Москвы.