Болгарія збудує трансбалканський трубопровід для відмови від російської нафти

Радєв повідомив, що Софія веде переговори з Грецією щодо будівництва 300-кілометрового нафтопроводу для транспортування сирої нафти з грецького порту Олександруполіс на Егейському морі до болгарського чорноморського порту Бургас.

Болгарія отримала дворічне звільнення від заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти, запровадженої у зв'язку із вторгненням в Україну.

Тим не менш, країні необхідно забезпечити достатню кількість неросійської нафти, щоб продовжувати роботу Чорноморського нафтопереробного заводу потужністю 196 тисяч барелів на день після того, як у 2024 відстрочка. НПЗ забезпечує понад 75% палива для місцевого ринку.

У 2011 році Болгарія відмовилася від проекту нафтопроводу, який тоді був націлений на прокачування до 50 млн тонн російської нафти на рік через її територію до Греції, з економічних та екологічних міркувань. Його орієнтовна вартість тоді становила 1 млрд євро.

"Ми домовилися з прем'єр-міністром Греції, з президентом Греції про якнайшвидше відновлення проекту Бургас-Олександруполіс, але цього разу поставки повинні йти з Олександруполіса до Бургаса", - заявив Радєв на енергетичному форумі.

"Це потрібно нашому НПЗ, а також іншим НПЗ Чорноморського регіону, щоб вони могли отримувати нафту з усього світу... Це дуже важливий крок, який має стратегічне значення", - сказав він.

Постачання неросійської нафти на болгарський нафтопереробний завод на Чорному морі може бути утруднено через перевантаженість протоки Босфор, що робить проект нафтопроводу з Грецією привабливим і більш рентабельним варіантом, кажуть чиновники.

Міністр енергетики Болгарії Росен Христов висловив сподівання, що в найближчі два тижні буде підписано меморандум про взаєморозуміння з Грецією, щоб дві країни могли розпочати роботу над структурою проекту трубопроводу.