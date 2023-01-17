Болгария построит трансбалканский трубопровод для отказа от российской нефти

Радев сообщил, что София ведет переговоры с Грецией о строительстве 300-километрового нефтепровода для транспортировки сырой нефти из греческого порта Александруполис на Эгейском море в болгарский черноморский порт Бургас.

Болгария получила двухлетнее освобождение от запрета Европейского Союза на импорт российской нефти, введенного в связи с вторжением в Украину.

Тем не менее, стране необходимо обеспечить достаточное количество нероссийской нефти, чтобы продолжать работу Черноморского нефтеперерабатывающего завода мощностью 196 тысяч баррелей в день после того, как в 2024 году отсрочка. НПЗ обеспечивает более 75% топлива для местного рынка.

В 2011 году Болгария отказалась от проекта нефтепровода, который тогда был нацелен на прокачку до 50 млн тонн российской нефти в год через ее территорию в Грецию, по экономическим и экологическим соображениям. Его ориентировочная стоимость тогда составляла 1 млрд евро.

"Мы договорились с премьер-министром Греции, с президентом Греции о скорейшем возобновлении проекта Бургас-Александруполис, но на этот раз поставки должны идти из Александруполиса в Бургас", - заявил Радев на энергетическом форуме.

"Это нужно нашему НПЗ, а также другим НПЗ Черноморского региона, чтобы они могли получать нефть со всего мира… Это очень важный шаг, имеющий стратегическое значение", - сказал он.

Поставки нероссийской нефти на болгарский нефтеперерабатывающий завод на Черном море могут быть затруднены из-за перегруженности пролива Босфор, что делает проект нефтепровода с Грецией привлекательным и более рентабельным вариантом, говорят чиновники.

Министр энергетики Болгарии Россен Христов выразил надежду, что в ближайшие пару недель будет подписан меморандум о взаимопонимании с Грецией, чтобы две страны могли начать работу над структурой проекта трубопровода.