Болгарія збільшить закупівлю газу в Азербайджані замість російського

"Вам відома наша ініціатива "Кільце солідарності". Але, звісно, головний момент - це Азербайджан. Ми готові транспортувати додаткові обсяги азербайджанського газу, об'єднавши можливості та зусилля газотранспортних операторів Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини", - сказав Радєв під час відеоконференції зі своїм. азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим у Баку.

Радєв додав, що запросив Алієва відвідати Софію найближчими місяцями для переговорів про приєднання Азербайджану до проекту, зазначивши, що "Кільце солідарності" повністю відповідає європейському баченню поставок, їхньої безпеки та диверсифікації.

"Через інтерконектор між Грецією та Болгарією ми вже отримуємо весь обсяг азербайджанського газу на дуже гарних для Болгарії умовах, але це лише початок", - сказав Радєв.

Болгарія та Азербайджан вже опрацьовують можливості для болгарських компаній, які працюють на газі, отримувати паливо з Азербайджану на надзвичайно вигідних умовах і разом із Азербайджаном експортувати готову продукцію на треті ринки, зазначив він.