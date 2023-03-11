Болгария увеличит закупки газа в Азербайджане вместо российского

"Вам известна наша инициатива "Кольцо солидарности". Но, конечно, главный момент - это Азербайджан. Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия газотранспортных операторов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии", - сказал Радев во время видеоконференции со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку.

Радев добавил, что пригласил Алиева посетить Софию в ближайшие месяцы для переговоров о присоединении Азербайджана к проекту, отметив, что "Кольцо солидарности" полностью соответствует европейскому видению поставок, их безопасности и диверсификации.

"Через интерконнектор между Грецией и Болгарией мы уже получаем весь объем азербайджанского газа на очень хороших для Болгарии условиях, но это только начало", - сказал Радев.

Болгария и Азербайджан уже прорабатывают возможности для болгарских компаний, работающих на газе, получать топливо из Азербайджана на чрезвычайно выгодных условиях и вместе с Азербайджаном экспортировать готовую продукцию на третьи рынки, отметил он.