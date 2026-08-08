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Болгарія заявила про зв'язок впалого дрона з Україною: у Києві відреагували

19:49 08.08.2026 Сб
2 хв
Україна заявила про повну відкритість до спільного розслідування
aimg Валерія Абабіна
Фото: Прапор Болгарії (flickr com swiv)

Болгарське Міноборони заявило, що дрон, який вибухнув 8 серпня, міг бути українською приманкою "Мая". У МЗС України наголосили, що навмисно нічого в бік країни не спрямовували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Болгарії та коментар речника МЗС України Георгія Тихого журналістам.

Що заявили в Болгарії

За даними болгарського Міноборони, безпілотник, який розбився та вибухнув уранці 8 серпня, "найімовірніше" є дроном-приманкою типу "Мая".

Такі апарати широко використовують українські збройні сили. Висновок ґрунтується на початковому аналізі залишків.

"На даний момент немає підстав вважати, що інцидент був навмисним", - заявили у відомстві.

Реакція України

У МЗС України повідомили, що перебувають у тісному контакті з болгарською стороною для з'ясування обставин. Речник відомства наголосив, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

За його словами, українська сторона з'ясовує всі технічні факти й повністю відкрита до взаємодії з Болгарією.

Про причину інцидентів

У МЗС підкреслили, що першопричиною всіх інцидентів подібного типу є війна Росії проти України, яка триває вже п'ятий рік і цілеспрямовано затягується Москвою.

За словами речника, ця війна загрожує не лише українцям, а й іншим країнам, тому її якнайшвидше завершення критично важливе для безпеки регіону. У відомстві подякували Болгарії за розуміння та співпрацю.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли безпілотники, пов'язані з війною, фіксують у сусідніх із Чорним морем країнах. Нещодавно ВМС Болгарії виявили та знищили невідомий дрон у Чорному морі біля свого узбережжя.

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УкраїнаДрониБолгарія