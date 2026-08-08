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Болгария заявила о связи упавшего дрона с Украиной: в Киеве отреагировали

19:49 08.08.2026 Сб
2 мин
Украина заявила о полной открытости к совместному расследованию
aimg Валерия Абабина
Фото: Флаг Болгарии (flickr com swiv)

Болгарское Минобороны заявило, что дрон которій взорвался 8 августа, мог быть украинской приманкой "Мая". В МИД Украины подчеркнули, что намеренно ничего в сторону страны не направляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии и комментарий спикера МИД Украины Георгия Тихого журналистам.

Что заявили в Болгарии

По данным болгарского Минобороны, разбившийся и взорвавшийся утром 8 августа беспилотник "вероятнее всего" является дроном-приманкой типа "Мая".

Такие аппараты широко используют украинские вооруженные силы. Вывод основан на начальном анализе остатков.

"На данный момент нет оснований полагать, что инцидент был умышленным", – заявили в ведомстве.

Реакция Украины

В МИД Украины сообщили, что находятся в тесном контакте с болгарской стороной для выяснения обстоятельств. Спикер ведомства подчеркнул, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

По его словам, украинская сторона выясняет все технические факты и полностью открыта для взаимодействия с Болгарией.

О причине инцидентов

В МИДе подчеркнули, что первопричиной всех инцидентов подобного типа является война России против Украины, которая продолжается уже пятый год и целенаправленно затягивается Москвой.

По словам спикера, эта война грозит не только украинцам, но и другим странам, поэтому ее скорейшее завершение критически важно для безопасности региона. В ведомстве поблагодарили Болгарию за понимание и сотрудничество.

Напомним, это не первый случай, когда беспилотники, связанные с войной, фиксируют в соседних с Чёрным морем странах.

Недавно ВМС Болгарии обнаружили и уничтожили неизвестный дрон в Черном море у своего побережья.

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