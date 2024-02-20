Болгарія затримує відправку 100 бронетранспортерів Україні: у чому причина

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні, оскільки міністерство оборони звернулося до НАТО із проханням покрити транспортні витрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Рішення про відправку машин було ухвалено більше трьох місяців тому в парламенті, а МВС Болгарії та Міноборони України підписали угоду про їх постачання.
"Болгарія може дуже допомогти Україні, але відбулася затримка через те, що адміністрація міноборони не працює оптимально", - заявив депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції.
Міністра оборони Тодора Тагарьова постійно критикують його повільні дії з боку парій, які підтримують проєвропейський уряд у Софії.
"Болгарія може допомогти, але це відбувається не такими темпами, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТР із Софії в Русе (місто на Дунаї в північно-східної Болгарії)", - сказав Мірчев.
Міністр оборони Тодор Тагарьов сказав, що затримка відбулася тому, що Софія хоче, щоб союзники НАТО профінансувати транспортування.
"Це не елементарна транспортна операція, тому що потрібно задіяти чимало потягів", - заявив Тагарьов. Міністр оборони пояснив, що логістика складна і зусилля Болгарії "гідно оцінені українською стороною".
Euractiv не отримала відповіді на свій запит до Міноборони з конкретних причин, з яких досі не відбулося постачання БТР.
Болгарська влада в останньому пакеті військової допомоги Києву пообіцяла озброєння, яке має Болгарія ще з часів СРСР - деталі для пускових установок ракет С-300, старі ракети С-300, БТР, снаряди, міномети та іншу техніку.
У грудні президент України Володимир Зеленський висловив подяку за бронетранспортери та новий пакет військової допомоги з Болгарії.
У липні 2023 року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів із складів міністерства внутрішніх справ.
У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.
Проте пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.