Болгария заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже

В судебной системе Болгарии объяснили, что предъявить обвинения им нельзя
Болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Болграрии.
Прокуратура сообщает, что один из них с 2017 года собирал данные о выборах в Болгарии, он был аккредитован в МИД Болгарии как первый секретарь консульского отдела посольства.
Второй, служивший в торговом представительстве России, с 2018 года собирал информацию об энергетическом секторе экономике страны, составляющую государственную или служебную тайну. Собранные данные он передавал в Москву.
В судебной системе Болгарии объяснили, что предъявить обвинения им нельзя, поскольку они обладают дипломатической неприкосновенностью.
Министр иностранных дел Болгарии заявил, что страна, скорее всего, вышлет двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже.
Напомним, прокуратура Софии (Болгария) опубликовала несколько видеозаписей, на которые попал человек, который является подозреваемым по делу Скрипалей, вероятно причастный к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.
Ранее сообщалось, в декабре 2019 года Генеральная прокуратура Германии начала расследование дела об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.