Болгарія запідозрила двох російських дипломатів у шпигунстві

Болгарська прокуратура запідозрила двох російських дипломатів у шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Болграрии.

Прокуратура повідомляє, що один з них з 2017 року збирав дані про вибори в Болгарії, він був акредитований в МЗС Болгарії як перший секретар консульського відділу посольства.

Другий, який служив у торговому представництві Росії, з 2018 року збирав інформацію про енергетичний сектор економіки країни, що становить державну або службову таємницю. Зібрані дані він передавав до Москви.

У судовій системі Болгарії пояснили, що пред'явити звинувачення їм не можна, оскільки у них дипломатична недоторканність.

Міністр закордонних справ Болгарії заявив, що країна, швидше за все, вишле двох російських дипломатів через звинувачення в шпигунстві.

Нагадаємо, прокуратура Софії (Болгарія) опублікувала кілька відеозаписів, на які потрапив чоловік, який є підозрюваним у справі Скрипалів, ймовірно причетний до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева.

Раніше повідомлялося, в грудні 2019 року Генеральна прокуратура Німеччини почала розслідування справи про отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.