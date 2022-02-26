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Болгария закрыла воздушное пространство для РФ

Автор: Артур Родивилов

Болгария ввела запрет на взлет/посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство своей страны. Все воздушные суда с лицензией, выданной РФ, не могут входить в суверенное воздушное пространство Болгарии, включая территориальные воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство транспорта Болгарии.

Еще вчера, 24 февраля, власти Болгарии заявили о готовности обслуживать больше авиатрафика в связи с "закрытием неба" Украины. Ожидаемый рост воздушного движения в воздушном пространстве страны составляет около 40%, сообщило Болгарское управление воздушного движения.

"Запрет действует с 00:00 часов 26 февраля 2022 года. Акция предпринимается в связи с эскалацией военного конфликта и в знак солидарности с Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о введении санкций против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова объявили США и Великобритания.

Отметим, накануне ЕС ввел санкции против Путина и Лаврова. Там также заявили о подготовке третьего пакета санкций против России.

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