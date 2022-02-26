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Болгарія закрила повітряний простір для РФ

Автор: Артур Родивилов

Болгарія ввела заборону на зліт/посадку і захід російських літаків в повітряний простір своєї країни. Всі повітряні судна з ліцензією, виданою РФ, не можуть входити в суверенний повітряний простір Болгарії, включаючи територіальні води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство транспорту Болгарія.

Ще вчора, 24 лютого, влада Болгарії заявила про готовність обслуговувати більше авіатрафіку у зв'язку з "закриттям неба" України. Очікуване зростання повітряного руху в повітряному просторі країни становить близько 40%, повідомило Болгарське управління повітряного руху.

"Заборона діє з 00:00 години 26 лютого 2022 року. Акція робиться у зв'язку з ескалацією військового конфлікту і на знак солідарності з Україною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше про введення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова оголосили США і Великобританія.

Зазначимо, напередодні ЄС ввів санкції проти Путіна і Лаврова. Там також заявили про підготовку третього пакета санкцій проти Росії.

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